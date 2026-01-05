Чехия снова закрыла путь Канаде в финал молодежного ЧМ-2026
Швеция в серии буллитов дожала Финляндию
Канада U-20 – Чехия U-20 / Фото - IIHF
На молодежном ЧМ-2026, который проходит в США, состоялись полуфинальные матчи.
В матчах 1/2 финала МЧМ-2026 Швеция победила Финляндию (4:3 Б), Канада проиграла Чехии (4:6).
Канада в третий раз подряд не вышла в финал МЧМ. Канадцы проиграли чехам в плей-офф на каждом из трех турниров.
МЧМ-2026. 1/2 финала
Швеция U-20 – Финляндия U-20 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0)
Канада U-20 – Чехия U-20 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)