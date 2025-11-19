Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер разобрал ситуацию с Льюисом Хэмилтоном в Ferrari. Немца цитирует f1analytic.com:

В случае с Льюисом Хэмилтоном ситуация вполне понятна. Это может стать самой дорогой ошибкой с наймом пилота в Ferrari за очень долгое время. У Хэмилтона нет результатов, так что, думаю, это было небольшое предупреждение в его адрес.

Сейчас Льюис просто недостаточно хорош. Думаю, и Ferrari, и Элканн лично ожидали от него большего. Конечно, имя Хэмилтона благоприятно повлияло на цены акций, но не на результаты, к сожалению.