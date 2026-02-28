Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу фаворитов сезона-2026. Немца цитирует f1analytic.com:

Это равноценно попытке предсказать будущее. Но я все равно назову фаворитами Mercedes. И у команды есть два классных гонщика. Антонелли прекрасно развивается и прогрессирует, и нынешний сезон – его лучший шанс. Ведь болид Mercedes оказался очень хорошим и быстрым с самого начала.

То же самое в то же время можно сказать и про Леклера, про Ferrari в целом. Ну и, конечно, у нас еще есть Макс Ферстаппен, который сейчас, стоит это признать, не имеет себе равных. Посмотрим, насколько сильными они окажутся.