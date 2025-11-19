Сильные дожди в Лас-Вегасе. Перед Гран-при Ф-1 объявлено предупреждение о паводках.
Город накроют продолжительные ливни и грозы, однако уикенд Формулы-1 не пострадает
19 минут назад
Фото: Getty Images
Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о возможных наводнениях в Лас-Вегасе за несколько дней до проведения Гран-при Формулы-1.
Как сообщает Racing News 365, в регионе прогнозируют сильные дожди и вероятные грозы.
Несмотря на сложные погодные условия накануне гоночного уикенда, их влияние на сами события минимально. Вероятность осадков во время первой свободной практики в четверг оценивают в 30%, тогда как квалификация и воскресная гонка должны пройти в сухую погоду.
