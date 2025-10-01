Тото Вольф: «Борьба в Формуле-1 остаётся напряженной, поэтому мы должны выкладываться по максимуму»
Mercedes ставит задачу удержать второе место в Кубке конструкторов
около 3 часов назад
Руководитель команды Mercedes Тото Вольф озвучил цель на заключительную часть сезона Формулы-1 — сохранить второе место в Кубке конструкторов. Слова приводит FormulaPassion.
Сингапурская трасса технически сложнее, чем в Баку, а высокая влажность и жара серьёзно влияют на болиды и пилотов. Ключевая задача — правильно управлять этими факторами и использовать их на пользу команде. Мы были рады вернуться на подиум в Баку и подняться на второе место в чемпионате, но борьба остаётся очень напряжённой. В каждой гонке нужно выкладываться на максимум, чтобы удержать эту позицию.
Команда Mercedes настроена на серьезную борьбу во время Гран-при Сингапура, который пройдет в ночном формате.
