Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о работе команды на тестах перед началом сезона-2026 Формулы-1. Британца цитирует f1analytic.com:

Неплохой заключительный день в Бахрейне. В обед мы обнаружили мелкую проблему с шасси на машине, из-за чего наша работа днем задержалась. В результате мы не смогли выполнить полную гоночную симуляцию, как планировали, но все же смогли получить важное время на трассе, особенно с тренировочным стартом в конце.

В общем, это были продуктивные девять дней тестов, и мы многому научились о машинах нового регламента и о том, как выжимать из них скорость, особенно в связи с новыми силовыми установками. Большое спасибо команде за всю работу – мы отлично подготовились к Австралии. Я рад приступить к гонкам.