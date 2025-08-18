Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про боротьбу за титул у сезоні-2025. Слова австралійця наводить f1analytic.com:

Я считаю, что надо идти от гонки к гонке. Звучит скучно, и в некоторой степени так и есть, однако это правда. Знаете, нельзя беспокоиться, например, об Абу-Даби. В Формуле-1 следует выкладываться на максимум. Так что, как бы банально это ни звучало, главное – сосредоточиться на гонке, в которой участвуешь, и попытаться набрать как можно больше очков.

Можно сказать: «Мне нужно набирать 18 очков каждый уикенд до конца года». Это значит – финишировать вторым. Но если у пилота есть явная возможность выиграть гонку и он её не использует, то это не лучший подход. Именно этого я и придерживаюсь. В конце каждого уикенда я понимаю, что сделал всё, что мог.