Вольфф: «Мы не можем оставить машину такой, как в прошлом году»
Руководитель команды отметил, что автомобиль нуждается в изменениях
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Руководитель команды Mercedes в Формуле-1 Тото Вольфф в интервью Racingnews365 прокомментировал подготовку к Гран-при Лас-Вегаса, где его пилот Джордж Расселл одержал победу в 2024 году.
Я сказал: давайте просто оставим ту же машину, что была в прошлом году, и ничего не менять. К сожалению, это уже невозможно. Поэтому нам нужно очень тщательно проанализировать, какая конфигурация автомобиля нужна для Лас-Вегаса, какие будут погодные условия и сможем ли мы повторить прошлогодний результат.
«Корабль уже отплыл». Глава Mercedes считает, что Ферстаппен потерял шансы на титул.