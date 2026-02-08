12 очков Лени: Реал уверенно победил Гранаду в чемпионате Испании
Украинец провел на площадке 24 минуты
39 минут назад
Украинский центровой Реала Алексей Лень принял участие в матче чемпионата Испании против Гранады и помог своей команде одержать победу.
Лень провел на паркете 24 минуты, за которые набрал 12 очков, сделал 4 подбора, отдал 2 результативные передачи, совершил 1 перехват и поставил 2 блок-шота. Украинец реализовал 4 из 5 двухочковых бросков и 4 из 6 штрафных.
Мадридский Реал уверенно обыграл Гранаду со счетом 94:79.
