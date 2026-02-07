Кубок Украины: сформированы полуфинальные пары Финала четырёх
Решающая стадия турнира пройдет 14-15 марта
7 февраля состоялась жеребьевка полуфинальных пар мужского Кубка Украины сезона-2025/26.
По результатам жеребьевки в полуфинале встретятся:
Днепр — Киев-Баскет
Прикарпатье-Говерла — Запорожье
Таким образом, в Финале четырех сыграют победители четвертьфиналов Киев-Баскет, Прикарпатье-Говерла и Днепр, а также Запорожье, которое получило место в решающей стадии турнира как lucky loser.
Финал четырех Кубка Украины сезона-2025/26 состоится 14–15 марта в Ивано-Франковске.
Действующим обладателем трофея является Днепр.
