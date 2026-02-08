Денис Седашов

Олимпийская чемпионка 2010 года по горнолыжному спорту Линдси Вонн потерпела серьезное падение во время финального заезда скоростного спуска на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Американская спортсменка потеряла равновесие примерно на 13-й секунде дистанции и упала на большой скорости. Во время телетрансляции были слышны крики Вонн, после чего соревнования временно приостановили.

Линдси Вонн не смогла самостоятельно покинуть трассу — ее эвакуировали с места падения с помощью вертолета.

