Соревнования остановили, спортсменку эвакуировали: падение Линдси Вонн на Олимпиаде-2026
Финал соревнований по скоростному спуску завершился шокирующим инцидентом
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка 2010 года по горнолыжному спорту Линдси Вонн потерпела серьезное падение во время финального заезда скоростного спуска на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Американская спортсменка потеряла равновесие примерно на 13-й секунде дистанции и упала на большой скорости. Во время телетрансляции были слышны крики Вонн, после чего соревнования временно приостановили.
Линдси Вонн не смогла самостоятельно покинуть трассу — ее эвакуировали с места падения с помощью вертолета.
