30 очков Дорси принесли Олимпиакосу победу над Жальгирисом, Барса одолела Баварию
АСВЕЛ не смог расстроить Милан
около 13 часов назад
Бавария – Барселона / Фото - Eurohoops
12 ноября состоялись три матча регулярного сезона Евролиги.
30 очков Тайлера Дорси принесли Олимпиакосу победу над Жальгирисом. Бавария уступила Барселоне в напряжённой концовке.
Евролига. Регулярный чемпионат
Олимпиакос – Жальгирис 95:78 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25)
Милан – АСВЕЛ 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21)
Бавария – Барселона 74:75 (15:20, 17:23, 25:18, 17:14)
