36 очков Павелла помогли Майами огорчить Детройт, Юта Михайлюка проиграла Клиперс
Даллас не смог победить Филадельфию
около 1 часа назад
Детройт – Майами / Фото - Pistons
2 января в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись пять матчей.
Детройт проиграл Майами (112:118), у защитника Хит Нормана Пауэлла 36 очков.
Филадельфия победила Даллас (123:108), защитник Сиксерс Тайриз Макси был близок к трипл-даблу: 34 очка, 8 подборов и 10 передач.
НБА. Регулярный чемпионат
Бруклин – Хьюстон 96:120 (20:26, 22:27, 25:37, 29:30)
Детройт – Майами 112:118 (26:33, 28:30, 27:31, 31:24)
Даллас – Филадельфия 108:123 (33:27, 24:41, 26:24, 25:31)
Сакраменто – Бостон 106:120 (29:28, 32:34, 27:26, 18:32)
Клипперс – Юта 118:101 (31:17, 22:33, 29:31, 36:20)