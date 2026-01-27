46 очков Дончича принесли победу Лейкерс над Чикаго, Портленд проиграл Бостону
Миннесота разгромила Голден Стейт
около 5 часов назад
Чикаго – Лейкерс / Фото - ВВС
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА прошли матчи.
Лейкерс выиграли у Чикаго (129:118) благодаря 46 очкам, 7 подборам и 11 передачам Луки Дончича (15 из 25 с игры, 8 из 14 трехочковых, 8 из 12 штрафных).
НБА. Регулярный чемпионат
Атланта – Индиана 132:116 (34:38, 26:26, 35:28, 37:24)
Шарлотт – Филадельфия 130:93 (28:22, 41:22, 40:15, 21:34)
Кливленд – Орландо 114:98 (22:32, 39:24, 30:25, 23:17)
Чикаго – Лейкерс 118:129 (31:35, 25:34, 33:35, 29:25)
Бостон – Портленд 102:94 (32:11, 20:26, 23:28, 27:29)
Хьюстон – Мемфис 108:99 (23:24, 28:30, 25:23, 32:22)
Миннесота – Голден Стэйт 108:83 (21:20, 32:18, 22:19, 33:26)