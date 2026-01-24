Владимир Кириченко

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось восемь матчей.

Оклахома уступила Индиане (114:117), несмотря на 47 очков Шэя Гилджес-Александера (17 из 28 с игры, 1 из 4 за дугу, 12 из 12 с линии).

Бостон оказался сильнее Бруклина после двух овертаймов (130:126). На счету лидера Селтикс Джейлена Брауна 27 очков, 10 подборов и 12 передач.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт – Хьюстон 104:111 (20:28, 32:24, 20:34, 32:25)

Атланта – Финикс 110:103 (27:31, 37:28, 20:32, 26:12)

Бруклин – Бостон 126:130 OT (28:28, 27:21, 26:29, 23:26, 14:14, 8:12)

Кливленд – Сакраменто 123:118 (35:35, 33:36, 34:22, 21:25)

Мемфис – Новый Орлеан 127:133 (30:30, 35:30, 36:33, 26:40)

Оклахома-Сити – Индиана 114:117 (28:39, 25:19, 32:31, 29:28)

Милуоки – Денвер 100:102 (21:21, 21:27, 21:30, 37:24)

Портленд – Торонто 98:110 (12:19, 31:31, 31:26, 24:34)