47 очков Гилджес-Александра не помогли Оклахоме победить Индиану, Денвер выдержал против Милуоки
Бостон в овертайме обыграл Бруклин
около 10 часов назад
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось восемь матчей.
Оклахома уступила Индиане (114:117), несмотря на 47 очков Шэя Гилджес-Александера (17 из 28 с игры, 1 из 4 за дугу, 12 из 12 с линии).
Бостон оказался сильнее Бруклина после двух овертаймов (130:126). На счету лидера Селтикс Джейлена Брауна 27 очков, 10 подборов и 12 передач.
НБА. Регулярный чемпионат
Детройт – Хьюстон 104:111 (20:28, 32:24, 20:34, 32:25)
Атланта – Финикс 110:103 (27:31, 37:28, 20:32, 26:12)
Бруклин – Бостон 126:130 OT (28:28, 27:21, 26:29, 23:26, 14:14, 8:12)
Кливленд – Сакраменто 123:118 (35:35, 33:36, 34:22, 21:25)
Мемфис – Новый Орлеан 127:133 (30:30, 35:30, 36:33, 26:40)
Оклахома-Сити – Индиана 114:117 (28:39, 25:19, 32:31, 29:28)
Милуоки – Денвер 100:102 (21:21, 21:27, 21:30, 37:24)
Портленд – Торонто 98:110 (12:19, 31:31, 31:26, 24:34)