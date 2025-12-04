52 очка Мюррея помогли Денверу обыграть Индиану, Милуоки вырвал победу у Детройта
Даллас огорчил Майами
около 4 часов назад
Индиана – Денвер / Фото - Yahoo
4 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей.
Милуоки обыграл лидера Восточной конференции – Детройт, Даллас победил Майами.
НБА. Регулярный чемпионат
Орландо – Сан-Антонио 112:114 (29:31, 20:27, 30:28, 33:28)
Кливленд – Портленд 110:122 (33:36, 25:32, 27:31, 25:23)
Индиана – Денвер 120:135 (28:33, 20:39, 31:30, 41:33)
Атланта – Клипперс 92:115 (21:27, 20:28, 32:39, 19:21)
Нью-Йорк – Шарлотт 119:104 (27:12, 26:35, 37:28, 29:29)
Чикаго – Бруклин 103:113 (24:29, 20:25, 31:29, 28:30)
Хьюстон – Сакраменто 121:95 (28:26, 23:26, 36:19, 34:24)
Милуоки – Детройт 113:109 (21:30, 28:22, 29:33, 35:24)
Даллас – Майами 118:108 (28:33, 36:21, 29:26, 25:28)