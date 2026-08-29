Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис для Суспільне Спорт прокомментировал победу над Грецией (82:76) в квалификации чемпионата мира-2027.

«Скажем так: игра была плотной, очко в очко до начала последней четверти. Но потом Ткаченко забросил два 3-очковых, и мы получили небольшой очковый гандикап.

А потом, когда Греция пыталась вернуться в игру, команда, включая и Дениса [Лукашова] проделала отличную работу. А затем и Андрей Войналович забросил два 3-очковых.

Скажем так: эти трое парней в тот момент спасли наши задницы. Потому что, как правило, в таких играх ты не побеждаешь только благодаря защите — нужны ребята, которые уверены в «открытых» бросках».