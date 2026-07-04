Главный тренер национальной сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от заключительного матча первого этапа квалификации чемпионата мира-2027 против команды Дании.

Тренер рассказал о состоянии игроков после предыдущей встречи с Грузией, оценил сильные стороны будущего соперника и прокомментировал готовность Ивана Ткаченко. Слова приводит ФБУ.

После матча с Грузией была рабочая рутина — перелет, отдых, восстановление — наши физиотерапевты работали до позднего вечера, потом ребята выспались, хорошо потренировались. Так что по восстановлению, то, что я вижу — их язык тела, то, как они общаются — все в порядке, они хорошо восстановились.

Готовимся к Дании, изучаем их игру в защите и нападении, но главное, как мы сыграем против них. Я постоянно повторяю эти слова — физичность и агрессивность, но это базовые вещи в современном баскетболе. Все результаты первого этапа переходят на следующий, поэтому каждая последующая игра, как последняя.

Что бы Дания ни делала, мы должны закрывать их быстрый нападение. Это очень быстрая, непредсказуемая команда, они не переживают относительно своих решений в нападении, если они видят кольцо, они его атакуют. Мы должны остановить их быстрое нападение и заставить играть в позиционный баскетбол. Этого должно быть достаточно для успеха в этом матче.

Все мы в команде, игроки, тренеры, мы знаем цену этой победы. И когда игроки приезжают в сборную, они играют с невероятной мотивацией. Я видел это в матчах против Литвы, Грузии, мы знаем, почему мы здесь и за что мы играем.

Что касается Ивана Ткаченко, в матче с Грузией у него не было травмы. На клубном уровне у него было ограниченное время на площадке, а в сборной играет значительно больше, как и большая часть наших игроков. Поэтому в том матче его ноги просто переутомились. Но сейчас с ним все в порядке.