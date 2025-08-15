Олег Шумейко

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис в интервью с ФБУ поделился ожиданиями от ответного матча со Швейцарией в рамках предквалификации чемпионата мира-2027:

Во-первых, я должен сказать, что мы получили хорошие эмоции в последнем матче. Это один из тех матчей, в котором статистически мы контролировали игру по всем показателям, были лучше по всем этим показателям. И при этом с одной стороны мы выиграли лишь 9 очков, с другой стороны – самое важное – нам удалось стабилизировать игру и сыграть в качественный баскетбол. Мы ограничили количество потерь, принимали правильные решения и, в сравнении с первым матчем против швейцарцев, выглядели довольно неплохо. Или, скажем так, выглядели лучше.

Сейчас мы значительно лучше готовы физически, так как, как я сказал ранее, с первого дня мы были в плохой форме. Сейчас уже ситуация лучше, и мы можем тренироваться в полную мощность все полтора часа, как это делают профессиональные команды. Это, конечно, шутки, но на самом деле с победой против Словакии мы получили важные эмоции и добавили внутреннюю часть, так как в первом матче против швейцарцев мы не очень вошли в игру. Это касается и нашего настроя, и качества баскетбола. Мы хотели играть, но играли больше ногами, чем головами. Сейчас у нас есть баланс в этом.

По вашим ощущениям, есть ли у команды жажда реванша перед встречей со швейцарцами?

Что мне на самом деле нравится в этой команде, так это то, что даже когда мы играем плохо, мы наслаждаемся процессом. Мне кажется, у нас по-настоящему хорошая командная химия. Игроки поддерживают, помогают друг другу, общаются и сражаются друг против друга на тренировках. Это признак хорошей команды. У нас это есть.

К команде присоединился Ростислав Новицкий, насколько удастся подготовить его к первому матчу буквально за пару дней?

Он хороший парень, очень мотивированный, с хорошими защитными навыками. И сейчас моя работа, как главного тренера, вовлечь его в качественный баскетбол. Ему не нужно сразу давать много информации, нужно немного его восстановить, так как в США он не много играл – больше работал над физической формой. Это то, что обычно делают профессиональные игроки. Но, конечно, он будет играть и поможет команде.

Напомним, что в первых матчах «сине-желтые» уступили швейцарцам и обыграли словаков.