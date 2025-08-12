Олег Шумейко

Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко высказался в интервью sport-express.ua о старте сборной Украины в преквалификации чемпионата мира-2027:

Соревнования только начались. Но скажу прямо – мне не нравится, как играет сборная. Чисто в баскетбольном плане у неё видно крайне недостаточное взаимопонимание между игроками и слабая физическая готовность.

Однако это только начало, и если мы дважды обыграем словаков – можем выйти на первое место.

То есть, в теории на этом этапе квалификации всё должно быть хорошо?

Мне игра не нравится. Однако Словакия и Швейцария – это же не гранды. Поэтому пока рано рвать на себе волосы.

Напомним, что в первых матчах «сине-желтые» уступили швейцарцам и обыграли словаков.