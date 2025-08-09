Ковляр: «Боевой настрой сохранится на игру против Швейцарии»
Защитник заявил, что национальная команда сохраняет боевой настрой перед следующей игрой
около 1 часа назад
Фото: ФБР
Защитник национальной сборной Украины Александр Ковляр поделился впечатлениями от победы над Словакией в предквалификации чемпионата мира-2027. Слова приводит ФБУ.
Тяжёлая игра, трудная. Но мы достигли результата, которого ожидали. Нужно было немного лучше завершать игру, но у нас +9. Необходимо одержать ещё две победы и двигаться дальше.
Боевой настрой сохранится на следующую игру против Швейцарии – мы не можем играть иначе. Это наша главная цель.
Следующий матч украинцы проведут в субботу, 16 августа, против сборной Швейцарии.
