Защитник национальной сборной Украины Александр Ковляр поделился впечатлениями от победы над Словакией в предквалификации чемпионата мира-2027. Слова приводит ФБУ.

Тяжёлая игра, трудная. Но мы достигли результата, которого ожидали. Нужно было немного лучше завершать игру, но у нас +9. Необходимо одержать ещё две победы и двигаться дальше.

Боевой настрой сохранится на следующую игру против Швейцарии – мы не можем играть иначе. Это наша главная цель.