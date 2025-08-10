Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис для пресс-службы ФБУ поделился эмоциями после победы команды над Словакией в прeквалификации ЧМ-2027 (80:71).

«Сейчас я должен сказать, что самая важная часть в сегодняшнем матче и вообще в нашей работе – это победа. Не важно как, мы должны побеждать. Мы играем в баскетбол, чтобы побеждать. Если мы будем играть вот так – мы будем в порядке и довольны.

С другой стороны, я увидел много новых вещей для себя в этом матче. Мы играли с высокой энергией, агрессивностью, играли в физический баскетбол. И я правда рад тому, как мы изменили игру. Мы начали очень мягко, где-то даже глупо и мягко. Они вышли вперед на более чем 10 очков, и после этого мы начали понемногу возвращаться, шаг за шагом мы работали в защите и нападении.

Худшее в сегодняшнем матче… Окей, сейчас это звучит странно, ведь мы выиграли 9 очков, но худшее то, что мы создали так много хороших ситуаций в нападении, так много хороших атак. Просто посмотрите статистику – процент реализации очень плохой. Играя против этого соперника, мы должны знать, как использовать мизмэтчи, преимущество под кольцом и на периметре. Были ситуации, когда мы спешили с броском. Все эти вещи влияют на результат.

Я даже не могу назвать хотя бы один момент, которым сборная Словакии нас удивила. Я не знаю. Возможно, нужно сказать, что мы должны стабилизировать игру, добавить последовательности, принимать лучшие решения в нападении и лучше заботиться о мяче.

Если мы хотим выжить в двух следующих матчах, в этом турнире и если мы хотим хорошо играть против хороших команд, мы должны играть умнее».