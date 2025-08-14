Бигмен сборной Украины Ростислав Новицкий высказался пресс-службе ФБУ о приезде в расположение национальной команды накануне матчей предквалификации чемпионата мира со Швейцарией и Словакией:

Я очень рад приехать в сборную. У меня были некоторые проблемы с документами, но я их решил. Сообщил, что готов приехать, и мне написали, что меня ждут в сборной, поэтому я здесь.

На первой тренировке было немного тяжеловато, но я поддерживал себя в форме в США, тренировался, как мог. Айнарс объяснял мне, какие будут задачи, как играть на пик-н-ролле в защите – это было основное.

В США я поддерживал форму, много тренировался индивидуально с тренером, работал в тренажерном зале. Также один раз удалось поиграть с Донованом Митчеллом (звездный защитник Кливленда), это был очень классный опыт. Он хороший человек, не вел себя как суперзвезда, было здорово.

Я смотрел матчи сборной Украины, против Швейцарии было обидное поражение, думал, что выиграем. Но против Словакии ребята собрались и показали свой класс. Во втором матче со швейцарцами нам нужно забить броски и отработать в защите. У Швейцарии было пару игроков, которые забили нам за счет индивидуальных действий, так что надо закрыть их и попасть в свои броски.

Очень приятные ощущения приехать в сборную и играть за национальную команду – это большая честь для меня. Меня хорошо приняли в команде, все на позитиве, поздравили, подсказывали на первой тренировке. Обстановка очень хорошая.

Напоминаем, что в первых матчах «сине-желтые» уступили швейцарцам и обыграли словаков.