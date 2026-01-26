Денис Седашов

Баскетбольный клуб Кривбасс официально обратился к представителям бизнеса, власти и спортивного сообщества с просьбой о финансовой поддержке. В клубе сообщили о серьезных экономических трудностях, которые могут поставить под угрозу дальнейшее существование команды и её участие в чемпионате Украины.

В заявлении подчеркивается, что сложная энергетическая ситуация в стране и последствия массовых атак в январе 2026 года значительно ударили по предприятиям Кривого Рога, которые являются ключевыми партнерами клуба. Из-за этого спонсоры в настоящее время не имеют возможности в полном объеме продолжать финансирование.

Январь 2026 года стал одним из самых тяжелых периодов для энергосистемы за последние четыре года. Массовые атаки привели к критическим повреждениям энергетической инфраструктуры предприятий нашего города. Спонсоры и партнеры Кривбаса оказались в очень сложной экономической и энергетической ситуации, поэтому им крайне сложно в полном объеме продолжать помогать клубу. Вышеперечисленные факторы и ситуация в Украине в целом вынужденно поставили баскетбольный клуб Кривбас в ситуацию, когда отсутствие дополнительного финансирования делает невозможным дальнейшее участие в Чемпионате Украины по баскетболу. Обращаемся к бизнесу, местной и областной власти, партнерам и всем, кому небезразличен баскетбол, с просьбой поддержать команду в трудные времена. В настоящее время Кривбас занимает четвертое место в регулярном чемпионате Суперлиги. За время войны мы не пропустили ни одного игрового сезона, тренируясь в родных стенах и защищая спортивную честь Кривого Рога на просторах страны. Любая помощь или партнерская поддержка может стать решающей. Мы открыты к диалогу и прозрачному сотрудничеству во всех возможных форматах.

В настоящее время Кривбасс идет четвертым в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги GGBET.

