Украинский сумоист Явгусишин во второй раз подряд выиграл Кубок императора
21-летний украинец приблизился к историческому званию ёкодзуны
около 2 часов назад
Фото: Минмолодьспорт
Украинский сумоист Данило Явгусишин во второй раз подряд стал обладателем Кубка императора в Японии.
21-летний спортсмен, который выступает под именем Аонишики Арата, одержал победу на престижном турнире Хацу Башо в Токио. В финальном поединке украинец обыграл японца Атамифудзи Сакутаро (Сакутаро Такеи).
Напомним, в ноябре 2025 года Явгусишин выиграл Кюсю Башо в Фукуоке и стал первым украинцем — обладателем Кубка императора.
Поделиться