32 очка Эдвардса не помогли Миннесоте обыграть Голден Стэйт, Клиперс разгромили Бруклин
Финикс проиграл Майами
около 2 часов назад
Кліпперс – Бруклін / Фото - LA Times
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.
Миннесота разгромно уступила Голден Стейт (85:111), несмотря на 32 очка и 11 подборов Энтони Эдвардса (13 из 20 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 2 из 3 с линии).
Оклахома проиграла Торонто (101:103).
НБА. Регулярный чемпионат
Детройт – Сакраменто 139:116 (35:35, 43:30, 35:28, 26:23)
Миннесота – Голден Стейт 85:111 (19:24, 27:23, 17:38, 22:26)
Сан-Антонио – Новый Орлеан 95:104 (28:25, 19:31, 21:26, 27:22)
Оклахома-Сити - Торонто 101:103 (30:25, 20:29, 31:25, 20:24)
Финикс – Майами 102:111 (21:32, 27:26, 29:24, 25:29)
Клипперс – Бруклин 126:89 (38:14, 30:23, 28:29, 30:23)