Днепр обыграл Запорожье, Прикарпатье-Говерла победила Ровно: результаты дня в Суперлиге
Киев-Баскет уступил Старому-Луцку, Черкасские Мавпы проиграли Нико-Баскету
около 1 часа назад
Фото: ФБР
В баскетбольной Суперлиге GGBET состоялись четыре матча. Победы в очередном игровом дне одержали Днепр, Старый Луцк, Нико-Баскет и Прикарпатье-Говерла.
Днепр – Запорожье 98:86 (20:21, 26:8, 27:15, 25:24)
Старый Луцк – Киев-Баскет 90:72 (24:16, 23:17, 18:20, 25:19)
Нико-Баскет – Черкасские Мавпы 69:56 (18:10, 17:19, 18:8, 16:19)
Прикарпатье-Говерла – Ровно 76:72 (29:16, 10:21, 16:21, 21:14)
