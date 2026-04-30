Денис Седашов

Днепр в третий раз подряд выиграл золотые медали Суперлиги GGBET, обыграв во втором матче финала Киев-Баскет со счетом 60:50. Днепропетровцы завершили серию до двух побед сухим счетом 2:0.

Киевляне уверенно начали игру (22:17), но во второй четверти не реализовали ни одного броска с игры, набрав всего 3 очка. После большого перерыва хозяева совершили камбэк, отыграв 17 очков отставания и выйдя вперед перед финальной десятиминуткой.

На решающий отрезок сил у Киев-Баскета не хватило — из-за усталости лидеров команда набрала всего 4 очка за четверть. Днепр воспользовался преимуществом в ресурсах и дожал соперника. Для клуба это четвертое чемпионство в истории.

Самым результативным игроком матча стал Егор Сушкин (14 очков), а Ярослав Карпюк отметился дабл-даблом (10 очков + 10 подборов).

Суперлига. Финал. Вторая игра

Киев-Баскет — Днепр 50:60 (22:17, 3:20, 21:8, 4:15)

БК Ровно и Харьковские Соколы определят обладателя бронзовых медалей в третьем матче.