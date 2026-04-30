Сергей Разумовский

Сборная Украины проведет товарищеский матч против Дании 7 июня в Оденсе. Об этом официально сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Дании, которая включила поединок с сине-желтыми в программу летних спаррингов национальной команды.

Обе сборные подходят к этой встрече после неудачного отбора на чемпионат мира 2026 года. Украина завершила борьбу в плей-офф уже на стадии полуфинала, уступив Швеции. Дания, в свою очередь, дошла до финала отборочного пути, но там проиграла Чехии в серии пенальти и также осталась без путевки на мундиаль.

В начале лета датчане проведут два контрольных матча. Сначала, 3 июня, они сыграют против сборной ДР Конго, которая квалифицировалась на чемпионат мира, а уже 7 июня на своем поле примут Украину.

Для украинской национальной команды этот поединок будет иметь особое значение, так как станет первым после смены главного тренера. 22 апреля Сергей Ребров покинул свою должность, а имя нового наставника на тот момент в УАФ еще предстояло объявить позже.

Стоит отметить, что на уровне национальных команд Дания и Украина не встречались уже более 20 лет. В последний раз они играли между собой в отборе к чемпионату мира 2006 года. Тогда украинцы победили дома со счетом 1:0, а на выезде добились ничьей — 1:1.

В то же время в контексте украинско-датских футбольных противостояний еще свежи воспоминания о молодежном Евро-2025. На старте турнира сборная Украины U-21 сенсационно уступила сверстникам из Дании со счетом 2:3, хотя по ходу встречи дважды выходила вперед. В итоге именно то поражение стало одной из ключевых причин непопадания украинской молодежки из группы.

Ранее также сообщалось, что сборная Украины проведет товарищеский матч с Польшей.