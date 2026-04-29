БК Рівне и Харьковские Соколы определят обладателя бронзовых медалей в третьем матче
27 минут назад
БК Ровно обыграл Харьковских Соколов во втором матче серии за третье место Суперлиги GGBET.
Наиболее результативным игроком поединка стал центровой БК Ровно Джайлен Дюпри, который набрал 24 очка.
Суперлига. Серия плей-офф. Игра за 3-е место. 2-й матч
БК Ровно – Харьковские Соколы – 92:87 (18:31, 19:18, 21:11, 34:27)
Благодаря этой победе счёт в серии до двух побед стал 1:1. Обладатель бронзовых наград определится в решающем матче, который состоится 2 мая в Днепре.
Харьковские Соколы повели в счёте в бронзовой серии Суперлиги, победив Ровно.
