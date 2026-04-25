Денис Седашов

Харьковские Соколы одержали победу над БК Ровно в стартовом поединке серии за бронзовые награды Суперлиги сезона-2025/26.

Самым результативным в составе победителей стал Максим Никитин, на счету которого 15 очков. У БК Ровно столько же баллов набрал Виталий Быков.

Суперлига. Серия за 3 место. Первый матч

Харьковские Соколы – Ровно 83:70 (24:21, 11:14, 25:18, 23:17)

Вторая встреча серии запланирована на 29 апреля, а в случае необходимости решающий третий матч.