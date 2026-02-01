Дніпро впевненно переміг Черкаські Мавпи, Кривбас здолав Київ-Баскет: результаты матчей Суперлиги
Тур чемпионата Украины по баскетболу подарил сразу несколько ярких результатов
14 минут назад
Фото: ФБУ
В баскетбольной Суперлиге Украины GGBET были сыграны пять матчей.
Днепр уверенно обыграл Черкасские Мавпы, Кривбасс победил Киев-Баскет, а также успех праздновали Прикарпатье-Говерла, Ровно и Харьковские Соколы.
Днепр – Черкасские Мавпы 101:70 (28:12, 24:21, 30:15, 19:22)
Киев-Баскет – Кривбасс 86:93 (23:23, 20:24, 17:21, 26:25)
Прикарпатье-Говерла – Старый Луцк 90:77 (26:17, 25:23, 15:14, 24:23)
Ровно – Нико-Баскет 84:74 (20:14, 17:23, 26:19, 21:18)
Запорожье – Харьковские Соколы 83:94 (22:30, 27:20, 19:21, 15:23)
