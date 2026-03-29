Дніпро, Запоріжжя и Ніко-Баскет выиграли последние матчи регулярного чемпионата Суперлиги.
Было сыграно три поединка
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
Прошли финальные матчи в регулярном чемпионате баскетбольной Суперлиги GGBET.
Днепр — Киев-Баскет — 100:51 (19:28, 26:10, 25:4, 30:9)
Нико-Баскет — Прикарпатье-Говерла — 84:78 (22:18, 21:14, 19:19, 22:27)
Запорожье — Ровно 83:74 — (22:24, 13:14, 26:20, 22:16)
