Михайлюк провел результативный матч с Финиксом, выйдя со скамейки запасных.
Украинский легионер Джаз стал одним из лучших в команде
около 1 часа назад
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Украинский атакующий защитник Юты Святослав Михайлюк сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против Финикса.
Михайлюк вышел на площадку с лавки запасных. Украинец набрал 14 очков (5/7 с игры, 4/5 трехочковых, 0/0 штрафных), 2 подбора, 1 передачу, 1 перехват и 0 блокшотов при 0 потерях за 9 минут на площадке.
Юта проиграла со счетом 109:134.
Средние показатели украинского легионера Джаз в сезоне – 9,2 очка, 2,4 подбора, 1,9 передачи за матч.
Напомним, вчера Юта уступила Денверу.
