Юта Михаилюка проиграла Финиксу разгромно, дабл-дабл Джорджа помог Филадельфии победить Шарлотт
Сан-Антонио уничтожил Милуоки
около 2 часов назад
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.
Миннесота с крупным счетом уступила Детройту (87:109).
Шарлотт проиграл Филадельфии (114:118). Форвард Сиксерс Пол Джордж отметился дабл-даблом (26 очков и 13 подборов).
НБА. Регулярный чемпионат
Милуоки – Сан-Антонио 95:127 (24:37, 21:30, 34:35, 16:25)
Миннесота – Детройт 87:109 (24:33, 20:16, 16:25, 27:35)
Шарлотт – Филадельфия 114:118 (36:25, 33:39, 28:28, 17:26)
Атланта – Сакраменто 123:113 (27:30, 39:24, 22:28, 35:31)
Мемфис – Чикаго 125:124 (28:30, 28:28, 42:30, 27:36)
Финикс – Юта 134:109 (39:21, 34:24, 35:38, 26:26)
