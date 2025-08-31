Турнирная таблица Евробаскета-2025: 4 сборные гарантировали себе выход в плей-офф
Турнир продлится до 4 сентября
44 минуты назад
Представляем турнирную таблицу Евробаскета-2025, который принимают сразу четыре страны: Кипр, Финляндия, Польша и Латвия.
Соревнования проходят с 27 августа по 4 сентября. На Евробаскете соревнуются 24 национальные сборные, которые разбиты на четыре группы по шесть команд.
В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из группы.
Отметим, что Турция, Сербия, Германия и Финляндия обеспечили себе место в плей-офф турнира.
Группа А
1. Турция, 3 победы (3 матча) – 6 очков
2. Сербия, 3 победы (3 матча) – 6 очков
3. Латвия, 1 победа (3 матча) – 4 очка
4. Эстония, 1 победа (3 матча) – 4 очка
5. Португалия, 1 победа (3 матча) – 4 очка
6. Чехия, 0 побед (3 матча) – 3 очка
Группа В
1. Германия, 3 победы (3 матча) – 6 очков
2. Финляндия, 3 победы (3 матча) – 6 очков
3. Литва, 2 победы (3 матча) – 5 очков
4. Швеция, 1 победа (3 матча) – 4 очка
5. Великобритания, 0 побед (3 матча) – 3 очка
6. Черногория, 0 побед (3 матча) – 3 очка
Группа С
1. Греция, 2 победы (2 матча) – 4 очка
2. Испания, 1 победа (2 матча) – 3 очка
3. Грузия, 1 победа (2 матча) – 3 очка
4. Италия, 1 победа (2 матча) – 3 очка
5. Босния и Герцеговина, 1 победа (2 матча) – 3 очка
6. Кипр, 0 побед (2 матча) – 2 очка
Группа D
1. Франция, 2 победы (2 матча) – 4 очка
2. Польша, 2 победы (2 матча) – 4 очка
3. Израиль, 1 победа (2 матча) – 3 очка
4. Бельгия, 1 победа (2 матча) – 3 очка
5. Словения, 0 побед (2 матча) – 2 очка
6. Исландия, 0 побед (2 матча) – 2 очка
Напомним, сборную Израиля на Евробаскете-2025 опекают телохранители.
