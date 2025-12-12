Олег Шумейко

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис в интервью ФБУ поделился ожиданиями от встреч команды со сборной Испании во втором игровом окне квалификации чемпионата мира-2027.

С какой психологией после этих двух побед мы должны подходить к матчам против Испании?

Речь не только об Испании. Самое важное в профессиональном спорте не то, против кого, где ты играешь и в каком ты составе. Главное – это ментальность победителя. Мы не должны под кого-то подстраиваться, мы должны выходить и играть в свой баскетбол, ведь в профессиональном спорте очень важна – уважение к самим себе и команде. Надо играть физически и агрессивно, а игра покажет, кто сильнее. Если смотреть на названия, фамилии и титулы соперников перед матчем, ты уже проиграл. Мы должны построить ментальность команды, которая готова победить любого. На площадке все начинается с того, как ты думаешь.

Вы были в Кордове с командой, когда в феврале 2022 года началась большая война в Украине. Через четыре года после её начала мы снова сыграем в Испании...

Вы не можете представить, как бы я хотел сыграть против них в Киеве или любом другом украинском городе. И рано или поздно это случится. Трудно уже говорить о каких-то эмоциях, есть злость, когда мы говорим об этом, но, как я уже говорил, я должен контролировать свои эмоции.

Результаты игрового дня НБА.