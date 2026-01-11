Харківські Соколи обыграли Киев-Баскет, Кривбасс победил Нико-Баскет — результаты матчей Суперлиги
Днепр уверенно победил Прикарпатье-Говерлу
около 7 часов назад
Фото: ФБР
В рамках баскетбольной Суперлиги Украины состоялись пять матчей.
Запорожье — Старый Луцк – 77:102 (19:26, 24:20, 11:33, 23:23)
Харьковские Соколы – Киев-Баскет – 78:57 (20:23, 19:11, 10:15, 29:8)
Нико-Баскет – Кривбасс – 70:85 (16:27, 18:18, 17:18, 19:22)
Днепр – Прикарпатье-Говерла – 89:66 (16:24, 33:13, 27:15, 13:14)
Черкасские Мавпы – Ровно – 80:90 (27:25, 21:20, 15:16, 17:29)
Харьковские Соколы, Говерла, Киев-Баскет и Днепр празднуют победы в Суперлиге.
Поделиться