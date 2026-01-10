Харьковские Соколы, Говерла, Киев-Баскет и Днепр празднуют победы в Суперлиге
Соколы впервые обыграли Ровно
1 день назад
Фото: ФБУ
В баскетбольной Суперлиге Украины было сыграно четыре матча.
Харьковские Соколы – Ровно 83:76 (25:22, 14:21, 23:11, 21:22)
Запорожье – Прикарпатье-Говерла 73:100 (24:15, 10:27, 18:29, 21:29)
Черкасские Мавпы – Киев-Баскет 67:93 (14:34, 13:21, 21:22, 19:16)
Днепр – Старый Луцк 86:68 (19:15, 21:12, 22:21, 24:20)
Безумный бросок Банкеро под сирену в овертайме матча с Бруклином. Видео момента.
Поделиться