Денис Седашов

Киев-Баскет одержал победу над Запорожьем в матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги GGBET.

Главным героем матча стал центровой киевлян Ярослав Карпюк. Бигмен, который вышел с лавки запасных, за 25 минут оформил дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов.

Среди лидеров победителей также отличились Бублик и Сушкин, которые набрали 21 и 16 очков соответственно.

Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Первый матч

Киев-Баскет – БК Запорожье – 73:64 (27:14, 14:19, 17:19, 15:12)

Вторая игра серии до двух побед состоится 7 апреля в Запорожье.

Днепр победил Черкасских Мавп в первой игре четвертьфинальной серии Суперлиги.