Денис Седашов

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) определила состав тренерского штаба женской национальной сборной по баскетболу 3х3. Главным тренером назначен опытный специалист Виталий Черний. В его штаб вошли ассистенты Ярослав Ковалев и Роман Вирастюк.

Виталий Черний имеет значительный опыт работы как в Украине, так и за границей. В частности, он работал в литовском Лиеткабелисе, выполняя обязанности главного тренера в Еврокубке. В системе национальных сборных Украины Черний ранее возглавлял мужскую команду, а также был ассистентом Евгения Мурзина.

Главным вызовом для нового штаба станет чемпионат мира-2026, который пройдет в Варшаве с 1 по 7 июня.

Женская сборная Украины выступит в группе D, где ее соперниками станут команды Франции, Канады, Японии и Литвы.

