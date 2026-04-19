Денис Седашов

Днепр во второй раз обыграл Ровно в полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги GGBET. Гостевой матч завершился победой действующих чемпионов.

Команда Владимира Коваля закрыла серию со счетом 2:0 и теперь ждет соперника в финале. Самым результативным игроком в составе днепрян стал капитан Станислав Тимофеенко, который набрал 17 очков. В БК Ровно — Джейлен Дюпри, на счету которого дабл-дабл — 21 очко и 12 подборов.

Суперлига GGBET. Плей-офф, 1/2 финала. Второй матч

Ровно — Днепр 67:83 (15:18, 18:22, 21:20, 13:23)

В другой полуфинальной паре между Харьковскими Соколами и Киев-Баскетом сейчас сохраняется интрига — счет в серии равный (1:1).