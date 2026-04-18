«Ніко-Баскет» сохранил лидера команды на следующий сезон
Защитник Максим Сафонов останется в команде
около 1 часа назад
Защитник Максим Сафонов остается в составе Нико-Баскета на следующий сезон. О продлении контракта с одним из лидеров команды сообщила пресс-служба клуба.
В сезоне 2025/26 средние показатели баскетболиста составили 14.8 очка, 4.1 подбора и 3.7 передачи за матч. Ранее Сафонов завоевывал титул чемпиона Суперлиги в составе Будивельника.
Текущую серию чемпионата Нико-Баскет завершил в первом раунде плей-офф, проиграв серию Харьковским Соколам (0:2).
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться