Лузан завоевала четыре золотые медали на Кубке Украины-2026
Титулованная гребчиха вернулась к совместным выступлениям с Рыбачок
около 3 часов назад
Титулованная украинская гребчиха Людмила Лузан завоевала четыре золотые награды на нынешнем Кубке Украины по гребле на байдарках и каноэ.
Турнир проходил с 14 по 19 апреля 2026 года в Умани, Черкасская область.
29-летняя спортсменка завоевала награды в четырех различных дисциплинах:
Гребля на одиночном каноэ на дистанции 200 метров;
Гребля на одиночном каноэ на дистанции 500 метров;
Гребля на двойном каноэ на дистанции 200 метров;
Гребля на двойном каноэ на дистанции 500 метров;
В двойках Лузан выступала в паре с Анастасией Рыбачок, с которой они выигрывали медали Олимпиады.
Напомним, Лузан настроена на золото Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.
