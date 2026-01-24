Денис Седашов

Столичный Киев-Баскет одержал победу над Нико-Баскетом в переносном матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET.

Встреча должна была состояться еще 16 ноября, однако тогда матч был прерван и перенесен из-за воздушной тревоги.

Самым результативным игроком в составе Киев-Баскета стал Максим Сандул, который оформил дабл-дабл — 17 очков и 11 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Нико-Баскет — Киев-Баскет 61:69 (17:17, 8:19, 19:16, 17:17)

