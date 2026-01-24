Киев-Баскет победил Нико-Баскет в перенесенном матче Суперлиги
Максим Сандул оформил дабл-дабл с 17 очками и 11 подборами
около 15 часов назад
Фото: ФБУ
Столичный Киев-Баскет одержал победу над Нико-Баскетом в переносном матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET.
Встреча должна была состояться еще 16 ноября, однако тогда матч был прерван и перенесен из-за воздушной тревоги.
Самым результативным игроком в составе Киев-Баскета стал Максим Сандул, который оформил дабл-дабл — 17 очков и 11 подборов.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Нико-Баскет — Киев-Баскет 61:69 (17:17, 8:19, 19:16, 17:17)
