Денис Седашев

Дарья Кононученко дебютировала за женскую сборную Украины в матче квалификации Евробаскета-2027 против Азербайджана, который украинки выиграли с разгромным счетом 98:34. Слова приводит ФБУ.

После матча Кононученко поделилась эмоциями от первого выступления в составе национальной команды.

Она рассказала, что команда готовилась к двум лидерам сборной Азербайджана, которые в итоге не вышли на игру:

Мы лучше сыграли в защите, сделали замену, было небольшое давление. Мне очень понравилось играть за сборную. Дарья Кононученко

Дарья добавила, что сожалеет о пропуске двух предыдущих матчей, но рада полученному шансу и рассчитывает на новые вызовы в сборной:

Надеюсь, что вызовут еще на следующий сбор — буду очень этого ждать. Дарья Кононученко

21-летняя баскетболистка провела на площадке 24 минуты и отметилась 11 очками, 8 подборами и 5 передачами.

