Коваль: «Суперлига стала более равной и конкурентной»
Тренер отметил повышение конкуренции и общий рост уровня чемпионата
18 минут назад
Фото: ФБР
Главный тренер Днепра Владимир Коваль в интервью пресс-службе команды оценил первый круг регулярного чемпионата Суперлиги, отметив повышение конкуренции среди команд.
На мой взгляд, лига в этом сезоне стала более ровной. Увеличилось количество команд примерно одного уровня, и чемпионат стал значительно более конкурентоспособным. К тому же легионеры в этом году сильнее, а молодые украинские игроки добавляют лиге ещё больше качества.
