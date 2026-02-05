Украина получила десятого игрока в НБА в истории
Шульга впервые сыграл за Бостон Селтикс в матче с Хьюстоном
Атакующий защитник Макс Шульга дебютировал в НБА. Украинец получил почти 2 минуты игрового времени в противостоянии Бостон Селтикс с Хьюстон Рокетс, где самая титулованная команда Национальной баскетбольной ассоциации победила 114:93.
Шульга стал 10 украинцем в НБА. Ранее в самой престижной лиге мира играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко, Вячеслав Кравцов и Алексей Лень. Еще одним действующим баскетболистом из Украины является Святослав Михайлюк, который представляет Юту Джаз.