Олег Шумейко

Атакующий защитник Макс Шульга дебютировал в НБА. Украинец получил почти 2 минуты игрового времени в противостоянии Бостон Селтикс с Хьюстон Рокетс, где самая титулованная команда Национальной баскетбольной ассоциации победила 114:93.

Шульга стал 10 украинцем в НБА. Ранее в самой престижной лиге мира играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко, Вячеслав Кравцов и Алексей Лень. Еще одним действующим баскетболистом из Украины является Святослав Михайлюк, который представляет Юту Джаз.

Результаты игрового дня НБА.