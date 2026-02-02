Баскетбольный клуб Кривбасс из Кривого Рога официально проинформировал Федерацию баскетбола Украины о приостановке участия в чемпионате Украины среди мужских команд сезона 2025/2026.

Соответствующее письмо поступило в ФБУ в связи с прекращением финансирования со стороны спонсоров и партнеров клуба.

Благодарим Мауро Лонгобарди и компанию ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» за поддержку в течение пяти лет.

Благодарим наших спонсоров и партнеров, которые поддерживали нас в течение этого времени. Компании «Кайман», «Škoda АСТ-Комби Кривой Рог», «Первая металлообрабатывающая компания», «Аквапласт».

Благодарим игроков, тренеров, административный состав за ту историю, которую мы написали вместе.

Благодарим болельщиков за поддержку, мы всегда играли для вас.

Благодарим Вооруженные силы Украины, благодаря которым мы могли играть в любимую игру.