Квалификация на ЧМ-2027 по баскетболу. Черногория – Украина. Видеотрансляция
Лукашов и Ковалёв – вне заявки команды Багатскиса
Мужская сборная Украины по баскетболу определилась с составом команды на матч квалификации чемпионата мира-2027 против Черногории.
Вне заявки остался форвард Артем Ковалев.
Матч пройдет 31 августа в Подгорице, начало – в 21.30 по Киеву. Прямая трансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
Заявка сборной Украины:
Защитники: Александр Ковляр («Будучность»), Илья Тыртышник («Basket Academy Catarzano»), Егор Сушкин («Киев-Баскет»), Максим Шульга («Реал»), Святослав Михайлюк («Юта Джаз»).
Форварды: Иван Ткаченко («Задар»), Александр Кобзистый («Университет Орегона»), Андрей Войналович («Таураге»), Даниил Шелист («Овьедо»), Вячеслав Бобров («Сталь Острув»).
Центровые: Ростислав Новицкий («Динамо Бухарест»), Дмитрий Скапинцев («Лейма Корунья»).
Ранее команду по личным причинам покинул Денис Лукашов.